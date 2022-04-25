Поблизу Кіцмані у Чернівецькому районі 34-річний п’яний водій мопеда виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого був 58-річний мешканець Буковини. Внаслідок ДТП мопедист отримав численні травми, зараз він перебуває у лікарні.

Як у понеділок, 25 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася у селі Ошихліби, що за 7 км від Кіцмані. «Правоохоронці попередньо встановили, що 34-річний мопедист не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 58-річного місцевого жителя», – йдетьсяу повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП 34-річний водій мопеда отримав тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у чоловіка перелом ноги, струс головного мозку та алкогольну інтоксикацію.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Поліція встановлює усі обставини аварії.