27-річний водій мотоцикла на швидкості в'їхав у автомобільні покришки, що були встановлені на блокпості

У селі Охнівка неподалік Володимира на недіючому блокпості сталась смертельна аварія, у якій загинув 28-річний чоловік. Її спричинив водій мотоцикла, який на швидкості в'їхав у автомобільні покришки. Внаслідок зіткнення сам водій отримав травми, а його 28-річний пасажир – загинув на місці.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась вночі у неділю, 24 квітня, в селі Охнівка Володимир-Волинського району. Водій мотоцикла ИЖ Юпітер-3 не вибрав безпечної швидкості та в'їхав у недіючий блокпост з автомобільних покришок.

Внаслідок аварії 28-річний пасажир мотоцикла загинув на місці. Водій отримав травми, його доправили до лікарні. Відомо, що водієві 27 років, він мешкає у селі Стенжаричі Володимир-Волинського району.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.