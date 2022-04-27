За п'яне ДТП 21-річному водію загрожує до восьми років тюрми

В автомобільній аварії із BMW X5 на Закарпатті постраждала 16-річна дівчина. Відомо, що за кермом був 21-річний п’яний хлопець. Наразі він перебуває у СІЗО. За скоєння ДТП йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Постраждала пасажирка перебуває в реанімації.

Як у середу, 27 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася поблизу Тячева ввечері вівторка, 26 квітня. Поліцейські під час патрулювання виявили перекинутий автомобіль BMW X5 на виїзді з Тячева.

«В автомобілі перебувало двоє осіб, яким поліцейські надали першу домедичну допомогу та викликали швидку. З місця події медики госпіталізували до реанімаційного відділення 16-річну пасажирку автомобіля. 21-річного водія працівники поліції освідчили і встановили, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинені в стані алкогольного сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження). За скоєне 21-річному водієві загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство у справі триває.