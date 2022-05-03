Після зіткнення з ВАЗ чоловік вийшов з автомобіля і намагався пішки втекти від поліції, але йому це не вдалося

Нетверезий водій у Хмельницькому під час втечі від патрульних поліцейських спричинив ДТП. Чоловік наїхав на автомобіль ВАЗ-21102, після чого намагався пішки втекти з місця аварії. Втім, патрульні його затримали. Виявилось, що чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. На нього склали три адмінпротоколи, водієві загрожує 17 тис. грн штрафу.

Вночі у понеділок, 2 травня, поліцейські під час патрулювання на вулиці Залізняка помітили автомобіль Nissan Qashqai, розташований на проїзній частині з порушенням правил паркування. Помітивши екіпаж патрульних, водій почав втікати.

«Водій транспортного засобу, побачивши автомобіль працівників поліції, почав тікати, не виконуючи вимогу поліцейських про зупинку та під час руху здійснив наїзд на транспортний засіб ВАЗ-21102. Після чого залишив свій автомобіль та почав втікати. Чоловіка було зупинено. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився у встановленому законом порядку», – йдеться у повідомленні патрульної поліції Хмельниччини.

На чоловіка склали одразу три адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку).

За статтею про п'яне водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення права керувати автомобілем на рік.