Внаслідок зіткнення обидва автомобілі отримали критичні ушкодження

У селі Чабани Хмельницького району водій Renault спричинив аварію з двома загиблими. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Opel Astra. Внаслідок зіткнення водій Opel загинув на місці, згодом у лікарні померла 47-річна пасажирка автомобіля.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 12:00 у вівторок, 3 травня, неподалік села Чабани за 20 км від Хмельницького. Попередньо поліція з'ясувала, що 48-річний житель Кропивницького, рухаючись на автомобілі Renault, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з Opel Astra під керуванням 50-річного жителя Запорізької області.

У результаті ДТП водій автомобіля Opel загинув на місці події. Двох його пасажирок 36 та 47 років доправили в реанімаційне відділення обласної лікарні. Згодом старша жінка померла у медзакладі.

Водія автомобіля Renaul затримали. Слідчі відкрили відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.