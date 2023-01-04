Водій Renault виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Opel Astra, в якому було троє людей

Водій, який спричинив смертельну аварію неподалік Хмельницького, повинен заплатити родичам загиблих понад 2,5 млн грн. Таке рішення прийняв Хмельницький міськрайонний суд. Аварію 48-річний водій Renault Vel Satis спричинив у травні 2022 року: тоді він грубо порушив правила дорожнього руху і спричинив зіткнення з Opel Astra, у якому було троє людей. Внаслідок зіткнення на місці загинув водій легковика, згодом у лікарні померла 47-річна пасажирка. Винуватець аварії визнав себе винним, хоча й пояснив, що обставин ДТП взагалі не пам'ятає. Суд також визнав його вину та призначив йому п'ять з половиною років ув'язнення.

Смертельна аварія сталась 3 травня 2022 року неподалік села Чабани, що за 20 км від Хмельницького. 48-річний водій Renault Vel Satis перетнув подвійну суцільну лінію і виїхав на зустрічну смугу, де їхав автомобіль Opel Astra. Уникнути зіткнення не вдалося.

Внаслідок зіткнення 50-річний мешканець Запорізької області, який був за кермом Opel, загинув на місці. Згодом від тяжких травм у реанімації померла 47-річна пасажирка легковика. Крім них, у авто перебувала ще одна 36-річна пасажирка – лише їй вдалось вижити. Щоправда, вона отримала травми голови, а також численні переломи.

У автомобілі Opel Astra перебували троє людей. Вижила лише 36-річна пасажирка

Допитаний у суді водій визнав провину, але зазначив, що обставин ДТП не пам'ятає. З його слів, він їхав зі швидкістю 80 км/год. Чоловік запам'ятав, як проїхав Тернопіль і рухався у бік Хмельницького, але що було далі – розповісти не зміг. Хоча й запевнив, що в той день спати не хотів та слідкував за дорогою.

Суддя Олександр Трембач визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб) та призначив йому п'ять з половиною років ув'язнення.

Крім того, суддя задовольнив цивільні позови потерпілих. На користь дітей загиблих та їхніх родичів чоловік повинен буде заплатити сумарно 2,5 млн грн. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді протягом 30 днів.