20-річний водій ВАЗ врізався в електричний стовп

Внаслідок нічної ДТП у селі Буртин Хмельницької області загинула 20-річна пасажирка ВАЗ. Її 17-річна подруга, яка теж їхала в машині, отримала серйозні травми і наразі перебуває у лікарні. За даними поліції, за кермом ВАЗ був 20-річний юнак. Наразі він перебуває у СІЗО, за смертельну ДТП йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, аварія сталася уночі в понеділок, 2 січня, у селі Буртин, що поблизу Полонного. Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний водій ВАЗ-2101 не впорався з керуванням і врізався у стовп. Одна з пасажирок авто – 20-річна дівчина – загинула на місці ДТП.

«Внаслідок отриманих травм на місці аварії загинула 20-річна дівчина, а її 17-річну подругу госпіталізували до місцевої лікарні. Водія автівки правоохоронці затримали. Встановлено, що 20-річний водій автомобіля ВАЗ-2101» допустив зіткнення з електроопором», – йдеться у повідомленні поліції.

Травмована 17-річна пасажирка наразі перебуває у травматологічному відділенні Полонської лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. Юнака, який перебував за кермом ВАЗ, затримали, він перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). За скоєне 20-річному водію загрожує до восьми років позбавлення волі.