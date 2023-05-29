Автомобіль ВАЗ під керуванням 20-річного водія в'їхав у стовп біля дороги

Райсуд на Хмельниччині призначив шість років тюрми 20-річному юнакові, який у січні спричинив смертельну аварію. Внаслідок зіткнення автомобіля зі стовпом загинула 20-річна пасажирка. Окрім ув'язнення, суд також зобов'язав водія виплатити родичам загиблої 312 тис. грн.

Нагадаємо, ДТП водій ВАЗ-2101 вчинив вночі 2 січня у селі Буртин, що неподалік Полонного. Юнак не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги та в'їхав у бетонний стовп. 20-річна пасажирка, яка перебувала на передньому сидінні, загинула на місці. Також у цій ДТП травми середньої важкості отримала 17-річна дівчина, її госпіталізували.

Як йдеться у вироку Полонського райсуду, водій свою провину визнав. Розповів, що повіз покататися подруг на прохання однієї з них. Сестра загиблої пасажирки розповіла, що аварія стала для її сім'ї важким ударом. Водночас вона просила не позбавляти волі водія. На суворому покаранні не наполягала й потерпіла 17-річна дівчина, яка травмувалась у ДТП.

Але суд дійшов висновку, що відстав для пом'якшення покарання немає. «Суд вважає за можливе виправлення [водія] лише в умовах ізоляції його від суспільства без позбавлення права керувати транспортним засобом. Підстав для звільнення його від відбування покарання з підстав, передбачених ст.75 КК України, та застосування ст. 69 КК України суд не вбачає», – йдеться у вироку.

Додамо, що на момент вчинення ДТП юнак вже мав непогашену судимість за ст. 186 ККУ (грабіж) – тоді йому призначили два роки іспитового терміну. Розглядаючи справу по ДТП, суддя Наталія Горгулько взяла це до уваги.

Тож юнака визнали винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) і призначили йому п'ять років тюрми. Водночас йому додали частину невідбутого покарання за грабіж. Відтак сумарно він отримав шість років тюрми. Термін відбування покарання рахуватимуть з 2 січня, дня затримання.

Окрім того, він повинен заплатити 312 тис. грн, з яких 300 тис. грн – це моральна компенсація, і ще 12 тис. грн – витрати на поховання.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.