23-річний водій у шість разів перевищив допустиму норму алкоголю

П’яний водій Skoda Fabia на смерть збив 38-річного пішохода в селі Лопухів на Закарпатті. Попередньо встановлено, що чоловік йшов посередині дороги. Від удару пішохід загинув на місці ДТП. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння: за кермом він перебував п’яним. За смертельну ДТП 23-річному водію загрожує десять років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, смертельна аварія сталася у неділю, 1 січня, в селі Лопухів на Тячівщині. Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом Skoda Fabia збив 38-річного односельчанина, який йшов посередині дороги.

«Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП. Водія поліцейські освідчили. З’ясувалося, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 1,26 проміле алкоголю, що у понад шість разів перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого). Наразі 23-річний водій перебуває у СІЗО, за смертельну аварію йому загрожує до десяти років позбавлення волі.