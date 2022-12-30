У ДТП загинули 32-річний водій та 27-річний пасажир авто

Внаслідок перекидання Volkswagen Tiguan під Чернівцями загинули двоє людей – 32-річний водій та 27-річний пасажир цього авто. Попередньо поліцейські встановили, що водій Volkswagen врізався у бетонну огорожу, від чого автомобіль перекинувся і загорівся. Двоє мешканців Буковини загинули на місці аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася у селі Тарашани, що за 20 км від Чернівців. В автомобілі Volkswagen Tiguan їхали двоє мешканців сусіднього села Димка. Відомо, що 32-річний водій не впорався з керуванням, зіткнувся з бетонною огорожею. Далі Volkswagen перекинувся і загорівся.

«32-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan не впорався з керуванням, допустив наїзд на бетонну огорожу з подальшим перекиданням та загоранням автівки Внаслідок аварії водій та 27-річний пасажир Volkswagen Tiguan, обоє жителі села Димка, отримали травми не сумісні з життям», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих). Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП.