З місця ДТП 17річний мотоцикліст втік, момент аварії зафіксували камери відеоспостереження

17-річному мотоциклісту з Калуша присудили 1 рік та 6 місяців позбавлення волі за смертельну ДТП, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка. Аварія сталася восени 2021 року на пішохідному переході: 6-річна дівчинка з мамою переходила дорогу, мотоцикліст на швидкості збив жінку з дитиною та втік з місця ДТП. Від отриманих травм дівчинка померла по дорозі в лікарню.

Про вирок мотоциклісту у середу, 28 грудня, повідомила прес-служба Калуського міськрайонного суду. За смерть 6-річної дівчинки внаслідок аварії 17-річному водію присудили 1 рік 6 місяців ув’язнення: Івано-Франківський апеляційний суд залишив попередній вирок Калуського суду без змін. Апеляцію подавала мама загиблої дівчинки, яка вважає призначене судом покарання надто м’яким. Жінка просила для обвинуваченого мотоцикліста три роки позбавлення волі.

«Захисник обвинуваченого не оспорював вину обвинуваченого, але просив змінити вирок в частині призначеного покарання, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням. У своєму виступі прокурор наголосив на законності та обґрунтованості вироку першої інстанції та вважає його справедливим. З'ясувавши усі обставини справи, колегія суддів прийшла до переконання про залишення поданих апеляцій без задоволення, а вирок Калуського суду – без змін», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Нагадаємо, аварія сталася 14 жовтня 2021 року на пішохідному переході у Калуші. 17-річний мотоцикліст збив матір з 6-річною дівчинкою та втік з місця ДТП. Від отриманих травм дитина померла по дорозі в лікарню. Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження.