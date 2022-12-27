Внаслідок ДТП ще двоє людей отримали травми, вони перебувають у лікарні

Внаслідок лобової ДТП поблизу Мукачева загинула 29-річна водійка Renault Stepway, мешканка Києва. Попередньо встановлено, що жінка виїхала на зустрічну смугу та врізалася у Skoda Octavia. Від удару травмувалися троє людей – водійка Renault, 30-річний водій Skoda та його 28-річний пасажир. Проте згодом 29-річна киянка, водійка Renault, померла у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася у понеділок, 26 грудня, поблизу села Зняцево під Мукачевом. Поліцейські встановили, що водійка Renault Stepway, 29-річна мешканка Києва, по дорозі до Ужгорода не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася зі Skoda Octavia під керуванням 30-річного чоловіка, також в салоні перебував його 28-річний пасажир.

«Усіх учасників ДТП було госпіталізовано до медзакладу. Проте, сьогодні зранку, від отриманих травм 29-річна водійка Renault Stepway померла в лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Правоохоронці призначили експертизи для встановлення всіх об’єктивних обставин смертельної аварії.