Водій після ДТП переховувався у лікарні в Калуші

Суд призначив умовний термін водію мікроавтобуса Mercedes-Benz, який спричинив смертельну ДТП з фірою на Закарпатті. Аварія сталася рік тому – у грудні 2021 року. Водій на швидкості в'їхав у фіру та перекинувся. Від удару на місці ДТП загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми, водій з місця аварії втік. Як зазначається у рішенні суду, потерпілі претензій до водія не мали. Сам винуватець ДТП вину свою визнав. Суд призначив йому умовний термін і вирішив не позбавляти права керування авто, оскільки обвинувачений – волонтер.

Як повідомляв ZAXID.NET, смертельна аварія з фірою сталася 11 грудня 2021 року, між селами Бене та Вилок, що поблизу Виноградова, мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з підводою, яка була без світловідбивачів. На фірі перебувало дев’ять людей. Внаслідок ДТП двоє з них загинули на місці, а четверо потрапили до лікарні. Водій мікроавтобуса з місця ДТП втік.

У матеріалах справи зазначається, що 51-річний водій Мирослав Циган переховувався від поліції, його розшукали через два дні після ДТП у лікарні в Калуші. Водій є мешканцем Івано-Франківської області. Як зазначається у вироку Виноградівського районного суду, Мирослав Циган, перебуваючи за кермом Mercedes-Benz не відреагував на перешкоду, не зменшив швидкість та врізався у віз, який їхав узбіччям дороги попереду. Після зіткнення мікроавтобус з’їхав у кювет, зіткнувся з деревом і перекинувся. Внаслідок ДТП на місці загинула 30-річний мешканець села Підвиноградів та 34-річна мешканка села Вари. Ще чотирьох осіб із травмами госпіталізували до лікарні.

Під час суду, обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся і просив суд суворо його не карати. Також водій пояснив, що шкоду потерпілим він відшкодував та просить не позбавляти його права керування авто, оскільки він займається волонтерською діяльністю.

Суддя Виноградівського райсуду Тарас Левко розцінив каяття водія як обставину, що пом’якшує покарання, а також врахував, що чоловік займається волонтерством. Суд визнав Мирослава Цигана винним за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб), засудив до 5 років позбавлення волі, однак звільнив від покарання, призначивши іспитовий термін на рік. Справу проти водія закрили. Також суд зобов’язав чоловіка відшкодувати 4,9 тис. грн за проведення експертиз. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.