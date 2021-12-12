На підводі перебувало вісім людей, двоє з них загинули

Між селами Бене та Вилок, що поблизу Виноградова, мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з підводою, яка була без світловідбивачів. На підводі перебувало вісім людей. Внаслідок ДТП двоє з них загинули на місці, а четверо потрапили до лікарні. Водій мікроавтобуса втік, зараз його розшукують.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася ввечері суботи, 11 грудня. На місці аварії поліцейські з’ясували, що близько 18:00 між селами Бене і Вилок водій Mercedes Sprinter допустив зіткнення з гужовою підводою, на якій перебувало вісім людей і яка рухалася без світловідбивачів.

«Внаслідок зіткнення на місці загинули двоє пасажирів підводи: 30-річний житель села Підвиноградів та 34-річна мешканка села Вари. Ще чотирьох осіб із травмами госпіталізували до лікарні. Мікроавтобус з’їхав в кювет та перекинувся, а його водій одразу втік з місця аварії», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвели до смерті кількох осіб). Винному в аварії загрожує до 10 років тюрми.

Поліція розшукує водія Mercedes Sprinter просить свідків ДТП допомогти розшукати втікача та звернутися до найближчого відділу поліції чи на лінію «102».