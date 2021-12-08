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У лобовій аварії пасажирського автобуса та легкового авто під Тернополем травмувалося семеро пасажирів та два водії. ДТП трапилася поблизу села Лозова на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече за 3 км від в'їзду в Тернопіль. За попередньою інформацією поліції, причиною зіткнення став виїзд Volkswagen Passat на смугу зустрічного руху.

Автопригода з потерпілими трапилася в середу, 8 грудня, близько 17:00 – на автодорозі не розминулися рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat. «За попередньою інформацією, за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки, яка курсувала з Тернополя до Кременця. На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП в Тернопільській області та Збаразького відділення поліції», – повідомляють в поліції Тернопільської області.

У прес-службі поліції ZAXID.NET повідомили, що попередня причина аварії – лобове зіткнення. «Легковий автомобіль не врахував дорожнього становища і різко виїхав на зустрічну смугу, здійснюючи обгін. Там він зіткнувся з пасажирським рейсовим автобусом, який курсує за маршрутом Тернопіль-Кременець. Попередньо відомо, що сильно постраждали два водії. Їх намагаються опитати слідчі», – додав прес-секретар поліції Тернопільської області Сергій Крета.

Вирішується питання про внесення події до ЄРДР згідно ст. 286 КК України.

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