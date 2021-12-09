Двоє пасажирів після огляду в травмпункті від госпіталізації відмовилися

Двоє постраждалих у ДТП із маршруткою під Тернополем померли в реанімації. Йдеться про водія та пасажирку мікроавтобуса Mercedes-Benz, які отримали найважчі травми внаслідок зіткнення із Volkswagen Passat. Наразі у реанімації перебувають ще п'ятеро пасажирів маршрутки, чотирьом із них вже зробили операції. Про смерть пацієнтів ZAXID.NET повідомив головний лікар першої міської лікарні Ярослав Чайківський.

Аварія поблизу села Лозова за 3 кілометри від Тернополя трапилася вчора, 8 грудня, близько 17:00. За попередньою інформацією, водій легкового авто Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу, щоб здійснити обгін, але не впорався з керуванням і зіткнувся із маршруткою. Рейсовий автобус повертався з Тернополя до Кременця, у момент зіткнення в салоні перебувало понад 10 пасажирів та водій.

Сім пасажирів та водія маршрутки госпіталізували в реанімації обласної університетської лікарні та першої міської лікарні швидкої допомоги. В медзаклад також доправили і водія легкового авто. За словами головного лікаря першої міської лікарні Ярослава Чайківського, водій автобуса і одна з пасажирок отримали найважчі травми в ДТП і їх життя врятувати не вдалося.

«Протягом години з 17:00 наш заклад прийняв сімох людей. Двоє пасажирів, які їхали в маршрутці від госпіталізації відмовилися, їх оглянули в травмпункті і відпустили додому на лікування. Чотирьом пацієнтам ми провели операції. У них були діагностовані важкі травми. На жаль, двоє людей померли. Це водій, він поступив з множинними травмами і переломами черепа, кісток рук та ніг. Він помер протягом кількох годин після поступлення. І померла ще одна пацієнтка, в якої також були важкі травми – переломи кінцівок, перелом тазу», – розповів ZAXID.NET Ярослав Чайківський.

Двох інших пацієнтів оперували, бо в них були розриви внутрішніх органів. Зараз їх стан стабільний.