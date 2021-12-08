Попередньою причиною смерті стало те, що чоловік проігнорував ремінь безпеки

Внаслідок ДТП на слизькій дорозі неподалік Тернополя загинув 51-річний водій Volkswagen Transporter. Близько 23:00 чоловік не впорався з керуванням, мікроавтобус занесло в кювет і перекинуло. Від удару 51-річний водій загинув на місці.

Аварія трапилася вночі вівторка, 7 грудня, між селами Лучка і Настасів на автодорозі Мишковичі-Дружба. «Аварія трапилася близько 23:00. 51-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter не впорався з керуванням на засніженій дорозі, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Чоловік загинув на місці події. Інших пасажирів у бусі не було», – повідомила прес-служба поліції Тернопільщини.

Загиблому чоловіку було 51 рік

Водії, які проїжджали поруч з місцем аварії, викликали поліцію та швидку допомогу. Втім, медики лише констатували смерть водія. На місце події також виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, однією з причин смерті могло стати те, що водій не був пристебнутий ременем безпеки.