На Тернопільщині в сніговому заметі застряг шкільний автобус
Транспорт зі снігу витягували рятувальники
На Тернопільщині в сніговому заметі застряг шкільний автобус. На момент інциденту в салоні був лише один водій, який саме повертався з розвезення школярів по домівках. Чоловік намагався самотужки вибратися з дороги, однак врешті решт викликав рятувальників на допомогу.
В засніжену пастку шкільний автобус потрапив 7 грудня в селі Лядське Монастириської громади. Близько 16:08 до рятувальників надійшов дзвінок від водія автобуса, який розповів, що на слизькій дорозі застряг в снігу, а потім намагаючись вибратися, автобус зсунуло в кювет. Чоловік попросив допомоги.
«На автодорозі поблизу с. Лядське Монастириської територіальної громади Чортківського району, під час прямування до Монастириська, з’їхав у кювет шкільний автобус «Еталон». На подію виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління і за допомогою лебідки відбуксирував автобус на проїжджу частину», – повідомляють в управління ДСНС Тернопільщини.
На щастя, школярів в автобусі не було. Водій повертався з села Лядське після того, як розвіз учнів по домівках.