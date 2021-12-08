У салоні шкільного автобуса дітей не було, він застряг, коли повертавсяназад вже після розвезення

На Тернопільщині в сніговому заметі застряг шкільний автобус. На момент інциденту в салоні був лише один водій, який саме повертався з розвезення школярів по домівках. Чоловік намагався самотужки вибратися з дороги, однак врешті решт викликав рятувальників на допомогу.

В засніжену пастку шкільний автобус потрапив 7 грудня в селі Лядське Монастириської громади. Близько 16:08 до рятувальників надійшов дзвінок від водія автобуса, який розповів, що на слизькій дорозі застряг в снігу, а потім намагаючись вибратися, автобус зсунуло в кювет. Чоловік попросив допомоги.