Причиною пожежі стала необережність жінки під час паління

У центрі Чернівців у вечері понеділка, 6 грудня, внаслідок пожежі загинула 45-річна жінка. За інформацією рятувальників, причиною пожежі було необережне паління чернівчанки. Під час пожежі пожежники евакуювали також двох осіб, серед них дитину.

Як повідомила прес-служба ДСНС в Чернівецькій області в вівторок, 7 грудня, пожежа трапилась у квартирі двоповерхового житлового будинку на вул. Главки. Вогонь з вікна помітили сусіди загиблої та викликали рятувальників.

«Рятувальники перш за все, приступили до евакуації людей, котрі не могли вийти з будівлі через сильне задимлення. З приміщення вогнеборці евакуювали двох осіб, з яких одна дитина, допомігши їм вийти з під’їзду у безпечне місце. Водночас одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, рятувальники увійшли у квартиру, де виникло загоряння. Під час ліквідації пожежі у квартирі вони виявили тіло 45-річної жінки без ознак життя», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стала необережність жінки під час паління.