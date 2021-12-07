Троє чоловіків намагались викрасти колекцію монет та медалі

На околицях Чернівців на горищі будинку патрульні затримали трьох злодіїв, які намагались викрасти колекцію монет та медалі. Про інцидент у вівторок, 7 грудня, повідомила прес-служба патрульної поліції. Відомо, що власник помешкання почув шум з горища й одразу викликав правоохоронців, поки ті їхали, чоловік чекав на вулиці.

«Близько 21-ї години 3 грудня, патрульні отримали повідомлення про незаконне проникнення до житла на вул. Білоруській. Заявник, власник помешкання, повернувшись додому почув шум, який доносився з горища будинку. Чоловік не розгубився й одразу викликав поліцію. До прибуття патрульних заявник очікував на вулиці», – йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції.

Правоохоронці разом з власником зайшли до будинку. На горищі патрульні виявили трьох злодіїв, чоловіки намагалися викрасти колекцію монет та медалі. Зловмисників затримали та передали слідчим. Наразі відкрили кримінальне провадження за ст. 185 ККУ (крадіжка).