У магазині була відсутня розмітка про необхідність дотримання 1,5 м дистанції між покупцями

Хотинський райсуд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн місцеву підприємицю Ніну Мицкан через відсутність розмітки про необхідність дотримання дистанції у магазині. Про штраф йдеться у постанові суду за 30 листопада.

Згідно з постановою суду, відсутність розмітки виявили ще 9 листопада. Підприємиця Ніна Мицкан працює продавчинею у власному магазині «Бар магазин буфет № 88». Під час перевірки на неї склали протокол про порушення карантину, оскільки у магазині була відсутня розмітка про необхідність дотримання 1,5 м дистанції між покупцями.

Під час засідання жінка визнала свою вину. Розглянувши справу, суддя Хотинського райсуду Олександр Єфтеньєв визнав винною підприємицю у порушенні карантину та призначив 17 тис. грн штрафу. Постанова може бути оскаржена упродовж 10 діб з дня її проголошення.