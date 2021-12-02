У магазині була відсутня розмітка про необхідність дотримання 1,5 м дистанції між покупцями

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винною у порушенні карантину місцеву підприємицю Любов Микитин. Їй доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу через відсутність розмітки про необхідність дотримання дистанції у магазині.

Як вказано у постанові суду, 1 листопада ФОП Любов Микитин була на робочому місці у магазині дитячих товарів «Антошка», що у центрі Дрогобича. На неї склали протокол про порушення карантину, оскільки у магазині була відсутня розмітка про необхідність дотримання 1,5 м дистанції між покупцями.

На засідання суду Любов Микитин не прийшла.

Дослідивши матеріали справи, суддя Лілія Гарасимків визнала підприємицю винною у порушенні карантину та призначила 17 тис. грн штрафу. Постанова ще може бути оскаржена.