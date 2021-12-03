Затримали патрульного під час передачі частини хабаря

У селі Недобоївці Чернівецької області Служба безпеки України затримала патрульного, який вимагав у підприємця 9 тис. грн за безперешкодне перевезення гравійно-піщаної суміші. При цьому підприємець не порушував закону. Про затримання патрульного повідомила прес-служба СБУ в п‘ятницю, 3 грудня.

«Патрульний вимагав хабар від місцевого приватного підприємця, який займається перевезенням будівельних матеріалів. За «винагороду» у 9 тис. грн правопорушник обіцяв гарантувати безперешкодне перевезення гравійно-піщаної суміші. При чому сам потерпілий нічого не порушував і займався законною діяльністю», – йдеться в повідомлення прес-служби СБУ.

Затримали патрульного під час отримання частини хабаря у розмірі 6 тис. грн на дорозі поблизу села Недобоївці Дністровського району. Наразі правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває досудове слідство.