Патрульного затримали на дорозі поблизу села Недобоївці

Колишній патрульний поліцейський із Чернівецької області заплатить 51 тис. грн штрафу за отримання хабара від підприємця, який перевозив гравій. Поліцейський у грудні 2021 року взяв від перевізника 8,7 тис. грн за вплив на колег, які мали оштрафувати водія нібито за порушення ПДР.

У грудні 2021 року СБУ повідомляла про затримання патрульного у селі Недобоївці Чернівецької області. Поліцейський вимагав у підприємця майже 9 тис. грн за безперешкодне перевезення гравійно-піщаної суміші. При чому сам потерпілий нічого не порушував і займався законною діяльністю.

Про вирок колишньому інспектору управління патрульної поліції Чернівецької області у п’ятницю, 22 квітня, повідомила прес-служба прокуратури. За даними слідства, поліцейський брав гроші за вплив на своїх колег, які нібито мали штрафувати підприємця, який перевозив будматеріали.

«Правоохоронець одержав від підприємця, який надавав послуги з перевезення гравійно-піщаної суміші територією Чернівецької області, 8,7 тис. грн неправомірної вигоди. Кошти брав за вплив на своїх колег задля непритягнення вказаного перевізника до відповідальності у разі порушення ним Правил дорожнього руху. Після одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 6 тис. грн капрала поліції було затримано», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав колишнього патрульного поліцейського винним за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та зобов’язав сплатити штраф у сумі 51 тис. грн.