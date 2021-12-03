До угрупування входило 15 осіб, які відкрили спеціальний офіс в Чернівцях

Служба безпеки України викрила потужну проросійську ботоферму у Чернівцях, яку використовували для дискредитації ЗСУ та просування антивакцинаторських настроїв. Як повідомила прес-служба СБУ в п’ятницю, 3 грудня, до угрупування входило 15 осіб, вони працювали в орендованому офісі в Чернівцях.

За даними слідства, зловмисники вирощували бот-акаунтів у соцмережах, які продавали на чорному ринку. Загалом вони встигли розкрутити понад 20 тис. ботів.

«Більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори, які оцінили їх високий рівень: оскільки акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах – з використанням підроблених паспортів громадян України. Далі ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання «антивакцинаторських» настроїв», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

До угрупування входило 15 осіб, які просували бот-акаунти в спеціально орендованому офісі в Чернівцях. Під час обшуків правоохоронці вилучили ком’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, 6,4 тис. сім-карток, в тому числі російських, та понад 4 тис. платіжних карток.

Зазначимо, наразі тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.