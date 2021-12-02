Загалом правоохоронці вилучили у рибалки 50 кг риби

На Дністровському водосховищі в межах села Колодіївка на кордоні з Чернівецькою областю рибоохоронний патруль викрив рибалку, який незаконно наловив риби на майже 1 млн грн. Як повідомляє прес-служба патрулю інцидент трапився в середу, 1 грудня. На порушника склали адмінпротокол.

«На Дністровському водосховищі в адміністративних межах села Колодіївка інспектори Чернівецького рибоохоронного патруля виявили чоловіка, який на зимувальній ямі здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову з гумового човна. На місце правопорушення викликали поліцію», – йдеться в повідомленні прес-служби рибоохоронного патруля за 2 грудня.

За підрахунками інспекторів, чоловік трьома сітками встиг зловити 50 кг риби, а саме: 227 рибин окуня, 150 рибин плітки, шість судаків та чотири білизни. Незаконним виловом правопорушник завдав збитків рибному господарству на 980 тис. грн.

На рибалку склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонене знаряддя лову, човен та незаконну рибу вилучила поліції до рішення суду. Що правоохоронці будуть робити з рибою невідомо. Крім того, наразі розглядається питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Чоловіку загрожує штраф від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн, або ж обмеження волі до трьох років.