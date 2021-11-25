У центрі Чернівців ввечері середи, 24 листопада, правоохоронці затримали вуличного музиканта, який порушував громадський порядок. Загалом патрульні отримали 11 скарг на порушника. Про інцидент ZAXID.NET розповіла речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк. За її словами, у чоловіка трапився напад епілепсії, йому викликали швидку. Згодом він почав поводити себе неадекватно й розпивав алкоголь, на нього склали адмінпротокол.

«На спецлінію 102 надійшло 11 викликів про порушення громадського порядку громадянином на вул. Кобилянській. До приїзду патрульних працівники судової охорони затримали чоловіка, на місці також були медики, оскільки в чоловіка трапився приступ епілепсії», – розповіла ZAXID.NET Юлія Замерзляк.

Відомо, що скарги надходили від людей, які відпочивали поруч, адже це піша вулиця в культурному центрі міста. Зміст скарг був однаковий – чоловік буянить, заважає відпочивати й можливо п’яний.

Зазначимо, на чернівчанина затримали й склали адмінпротокол за ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді). Чоловіку загрожує догана, або ж штраф 85 грн.