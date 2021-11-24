Із сьомого поверху новобудови на околиці Чернівців впав 37-річний бетоняр. Чоловіка з переломом хребта та розривом внутрішніх органів госпіталізували до реанімації, однак під час операції він помер. В управлінні Держпраці повідомили, що інцидент трапився у вівторок, 23 листопада, там вважають, що це був нещасний випадок.

«На приватному підприємстві, яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, трапився нещасний випадок. На будівельному майданчику багатоповерхового будинку на вул. Науки у Чернівцях, внаслідок падіння з висоти 7 поверху споруди, тяжких травм зазнав бетоняр 1984 року народження. Його госпіталізували до медичного закладу, однак врятувати постраждалого медикам не вдалося», – йдеться в повідомленні управління Держпраці.

У коментарі Суспільному в.о. завідувача відділення інтенсивної терапії Анатолій Курікеру розповів, що стан госпіталізованого був критичний. У чоловіка діагностували перелом тазу та хребта й розриви внутрішніх органів. Медики намагались прооперувати чоловіка, однак під час операції він помер.

Інформацію про смерть будівельника ZAXID.NET підтвердила також речниця поліції Кароліна Маришева. За фактом падіння в поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). На якому саме підприємстві трапився інцидент там не повідомляють. Наразі комісія з розслідувань управління Держпраці спільно з правоохоронцями встановлюють остаточні обставини смерті працівника.