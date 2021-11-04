На околицях Чернівців по вул. Героїв Майдану в четвер, 4 листопада, 33-річний чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху багатоповерхівки й розбився. Про трагедію першими повідомили очевидці в соцмережах. Речниця поліції Тетяна Андрійчук підтвердила ZAXID.NET цю інформацію, уточнивши, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом самогубство.

«До поліції повідомили очевидці, що на вул. Героїв Майдану, 226А чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 33-річний чернівчанин помер на місці», – розповіла Тетяна Андрійчук.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «самогубство». Правоохоронці будуть з'ясовувати, за яких обставин випав чоловік з вікна і чи причетні до цього випадку сторонні люди.

Зазначимо, схожий випадок трапився в Чернівцях минулого тижня. Тоді на вул. Комарова 32-річний чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху багатоповерхівки й розбився. Поліцейські також кваліфікували смерть чоловіка, як самогубство.