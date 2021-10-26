У Чернівцях на вул. Комарова в вівторок, 26 жовтня, 32-річний чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху багатоповерхівки й розбився. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом самогубство. Про це ZAXID.NET повідомила речниця прес-служби поліції Кароліна Маришева.

«До поліції надійшло повідомлення від медичних працівників, що на вул. Комарова чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 32-річний чернівчанин помер на місці», – розповіла Кароліна Маришева.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «самогубство». Правоохоронці будуть з'ясовувати, за яких обставин випав чоловік з вікна і чи причетні до цього випадку сторонні люди.

Зазначимо, схожий випадок трапився сьогодні з українським студентом у польському Любліні. Тіло 22-річного хлопця виявили біля гуртожитку політехнічного університету. Правоохоронці припускають, що хлопець міг вчинити самогубство, вистрибнувши з вікна гуртожитку.