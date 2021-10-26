У польському Любліні загинув 22-річний студент з Трускавця
Мар'ян Саприкін, ймовірно, вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна гуртожитку
У польському Любліні знайшли мертвим 22-річного студента з України. Тіло хлопця виявили біля гуртожитку політехнічного університету. Ймовірно, юнак вчинив самогубство, припускає місцевий сайт Spottedlublin.pl.
Ввечері у неділю, 24 жовтня, поліція Любліна отримала повідомлення, що на дашку над входом до університетського гуртожитку лежить студент. Лікарі, які також прибули на місце, констатували смерть хлопця. Як встановило слідство, загиблим виявився 22-річний громадянин України, студент люблінської політехніки.
Хлопець впав на дашок над входом у гуртожиток, він загинув на місці (фото Spottedlublin.pl)
За даними ZAXID.NET, загиблим у Любліні є 22-річний хлопець з Трускавця Мар'ян Саприкін.
Польські ЗМІ, посилаючись на неофіційні джерела у поліції, повідомляють, що студент з України вчинив самогубство. Він вистрибнув з вікна третього поверху гуртожитку.
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