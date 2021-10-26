22-річний загиблий студент Мар'ян Саприкін

У польському Любліні знайшли мертвим 22-річного студента з України. Тіло хлопця виявили біля гуртожитку політехнічного університету. Ймовірно, юнак вчинив самогубство, припускає місцевий сайт Spottedlublin.pl.

Ввечері у неділю, 24 жовтня, поліція Любліна отримала повідомлення, що на дашку над входом до університетського гуртожитку лежить студент. Лікарі, які також прибули на місце, констатували смерть хлопця. Як встановило слідство, загиблим виявився 22-річний громадянин України, студент люблінської політехніки.

Хлопець впав на дашок над входом у гуртожиток, він загинув на місці (фото Spottedlublin.pl)

За даними ZAXID.NET, загиблим у Любліні є 22-річний хлопець з Трускавця Мар'ян Саприкін.

Польські ЗМІ, посилаючись на неофіційні джерела у поліції, повідомляють, що студент з України вчинив самогубство. Він вистрибнув з вікна третього поверху гуртожитку.