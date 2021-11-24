Сергій Осачук пообіцяв мешканцям сіл, що газопровід відремонтують за два тижні

У Чернівцях під будівлею облдержадміністрації у середу, 24 листопада, мешканці села Банилів та Коритне влаштували пікет. Люди вимагають відремонтувати газопровід «Джурів-Банилів», який торік зруйнував паводок, адже дотепер у них немає газу. Про пікет повідомило «Суспільне». Відомо, що в понеділок мешканці Банилова перекривали трасу поблизу села, однак мітингувальники заявили, що зупинятись вони не збираються.

Учасники акції протесту стоять під будівлею ОДА від ранку. В руках вони тримають плакати з написами «Холодомор 2021». Спершу до них вийшов директор департаменту капітального будівництва Микола Гладюк. Він повідомив, що ОДА оголосила та провела тендер, наразі ведуться роботи з ремонту газопроводу. Натомість мешканців така відповідь не задовільнила, адже раніше в ОДА обіцяли відновити газопровід до початку опалювального сезону, згодом до листопада, згодом до початку грудня.

Голова ОДА Сергій Осачук після того, як люди вийшли з пікетом, написав на своїй сторінці у Facebook, що роботи якнайшвидше відновлять. Також він заявив, що мітингувальників підбурює керівник Банилівської громади Василь Соломко. Відомо, що вчора мешканці Банилова на перекриття дороги вивели своїх дітей й надіслали посадовцям ЧОДА відеозвернення, опубліковане на сторінці у Facebook користувачкою Анною Чепухою.

«Кошти виділені, роботи тривають, підрядна будівельна організація у взаємодії з компанією «Чернівцігаз» якнайшвидше відновлюють постачання блакитного палива у повному об’ємі та з необхідним тиском. Голова громади безвідповідально підбурює людей до емоційних кроків, а міг би просто принести теплого чаю будівельникам. Швидкість робіт не залежить від того, чи будуть знімати відео із дітьми на дорозі», – повідомив Сергій Осачук.

Відповідь голови ОДА не задовільнила пікетувальників, а тому вони попросили посадовця вийти до них. Сергій Осачук вийшов до мітингувальників й заявив, що газопровід відремонтують не менше ніж за два тижні, адже наразі триває зварювальний процес й робітникам потрібен час. Люди почали вимагати у посадовця, щоб подачу газу відновили до першого грудня.

Зазначимо, ще у 2020 паводок пошкодив газопровід «Джурів-Банилів», який обслуговував шість населених пунктів. Цей газопровід утримується за державний кошт, на його відновлення виділили дев'ять мільйонів гривень. Після пошкодження, частину будинків обслуговував сусідній газопровід, проте через критичне падіння тиску газопостачання припинили.