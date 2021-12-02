За місяць зловмисники заробляли близько 1 млн грн

Служба безпеки України викрила одинадцятьох мешканців Чернівецької області, які організували схему виготовлення фальшивих ПЛР-тестів та свідоцтв про вакцинацію. За даними СБУ, щомісяця зловмисники обслуговували тисячу клієнтів, заробляючи близько 1 млн грн.

Про викриття угрупування, яке займалось підробкою документів, повідомила прес-служба СБУ в четвер, 2 грудня. До угрупування входило одинадцять буковинців із залученням медиків, які облаштували два офіси в Чернівцях. Продавали документи не лише українцям, а й іноземцям.

«Схема полягала у «пакетній пропозиції»: зловмисники підробляли документи для виїзду за кордон. Серед них були сертифікати про вакцинацію та негативні результати ПЛР-тестів. Українцям обіцяли виготовити паспорти громадян іноземних держав, у тому числі ID-карти та водійські посвідчення міжнародного зразка. Також виготовляли документи, необхідні для працевлаштування за кордоном», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Іноземцям пропонували, окрім довідок про негативний результат ПЛР-тестів, повний пакет підроблених документів для виїзду, працевлаштування та узаконення перебування в країнах ЄС. Усе робилося в стислі терміни й без відвідин медичних закладів. Крім того, зловмисники запевняли клієнтів, що це справжні європейські документи, хоча продавали підробки.

За даними СБУ, фейкову довідку про негативний результат ПЛР-тесту продавали за 200 грн. За 650 євро продавали повний пакет документів, необхідних для виїзду громадянина України за кордон, включно із сертифікатом про вакцинацію.

Клієнтів знаходили серед знайомих. Всього за місяць зловмисники обслуговували понад тисячу осіб й заробляли близько 1 млн грн. СБУ не повідомляє протягом скількох місяців працювали зловмисники.

Правоохоронці вилучили готові сертифікати з печатками лікарів та медичних установ, спеціальне обладнання, бланки негативних ПЛР-тестів. Крім того, вилучили також 8,5 тис. євро та 2,8 тис. доларів. Наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Триває розслідування.