Працюватиме скейтпарк на території парку неподалік хотинської школи №1

У Хотині Чернівецької області за 600 тис. грн облаштували майданчик для катання на скейтборді. Працюватиме він на території парку неподалік хотинської школи №1. Про облаштування скейт-парку в середу, 1 грудня, повідомила прес-служба Чернівецької ОДА, уточнивши, що наразі територію ще прибирають, однак діти вже можуть займатися на майданчику.

«У Хотині облаштували майданчик для катання на скейтборді. Працюватиме він у парку, що в районі першої школи. Господарська група чистить територію, встановлює лавиці та сміттєві баки. До 5 грудня мають змонтувати освітлення», – розповів голова Хотинської територіальної громади Андрій Дранчук.

Загальна вартість облаштування скейт-парку 600 тис. грн. Частину коштів виділили із держбюджету за програмою соціально-економічного розвитку, решту – з кошторису громади. Облаштували саме скейт-парк, бо, за словами Андрія Дранчука, дитячих та спортивних майданчиків в громаді достатньо, а територій для катання на скейтборді не було.

Зазначимо, наразі такий скейт-парк розташований також в Чернівцях у «Жовтневому» парку. Його відкрили у грудні 2019 року, загалом на нього витратили понад 2 млн грн. Цьогоріч також був поданий проект бюджету участі на облаштування ще одного великого майданчика для катання на скейті в парку ім. Шевченка, однак він не набрав достатньої кількості голосів.