Поліція наразі розслідує інцидент й проводить перевірку в школі

У Ширівецькій школі Чернівецької області між 14-річним учнем та 15-річною ученицею трапилась бійка. Інцидент трапився ще 16 листопада, однак з’явилось відео в соцмережах лиш в четвер, 25 листопада. На ньому видно, як дівчина провокує хлопця, а той у відповідь б’є її. Натомість натовп учнів знімає бійку на телефони, а вчителька просто спостерігає. За цим фактом в п’ятницю, 26 листопада, правоохоронці розпочали перевірку.

«Правоохоронці встановили, що 16 листопада між 14-річним учнем і 15-річною ученицею Ширівецького навчально-виховного комплексу виникла суперечка. Під час інциденту дівчина почала бити хлопця, який у відповідь також ударив її декілька разів. Відеозапис події очевидці розмістили в соціальній мережі», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Працівники ювенальної превенції поспілкувались з батьками учасників бійки. Вони заявили, що конфлікт між їхніми дітьми врегульований і вони не мають жодних претензій.

Відеозапис бійки опублікував Telegram-канал «ХЧ​». Однокласник учнів анонімно розповів, що хлопця постійно ображають, а відео розповсюджують в інтернеті. За його словами, коли учні знімали відео, ніхто не очікував, що він «дасть здачі».

Наразі поліцейські проводять перевірку, за результатами якої діям учасників бійки нададуть правову оцінку. Зазначимо, відповідальність за фізичне або моральне насильство над учасниками освітнього процесу передбачена законодавством. Кривдники можуть заплатити до трьох з половиною тисяч гривень або виконувати громадські роботи. Штрафи передбачені й для тих, хто замовчує про випадки агресії в школі.