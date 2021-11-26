Жінка виховувала 3-річного сина в жахливих умовах

Працівники ювенальної превенції у селищі Глибока Чернівецької області вилучила в матері 3-річного сина через невиконання батьківських обов’язків. У жінки не вперше забирають дитину, однак цього разу матір планують позбавити батьківських прав. Про інцидент ZAXID.NET повідомив старший інспектор превенції Василь Урсу. За його словами, в хлопчика під час перевірки виявили важкі опіки ноги. Її могли ампутувати, адже матір тривалий час не лікувала сина.

Працівники превенції навідувалась до родини декілька разів на місяць, адже родина перебувала на обліку, як неблагополучна. Матір виховувала сина сама, також у жінки є старший 16-річний син. В четвер, 26 листопада, інспектори вкотре навідались до сім’ї. Під час перевірки вони виявили нетверезу матір та брудного 3-річного хлопчика з опіками ноги.

«Дитина обпекла ногу від пічки, та матір не звернулась до лікаря. Хлопцю одразу викликали швидку й госпіталізували до лікарні. По дорозі ми купили йому печива, він був дуже голодний. В реанімаційному відділенні йому надали допомогу. За словами лікаря, ногу хлопчики могли ампутувати, оскільки рана почала гноїтись. Зараз його перевели в дитяче відділення, він там перебуває зі старшим братом», – розповів ZAXID.NET Василь Урсу.

За словами поліцейського, на матір склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Начальниця служби в справах дітей Нікаєла Заіц вже підготувала документи про позбавлення батьківських прав матері, щоправда, через рік вона зможе повернути дітей.

Наразі після одужання 3-річного хлопця передадуть до дитячого будинку, а старшого 16-річного хлопця погодився прийняти рідний батько.