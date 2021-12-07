Між сусідами виникла суперечка внаслідок якої 48-річний чоловік поранив іншого

У Чернівцях під час конфлікту 40-річного чоловіка поранив ножем в груди його 48-річний сусід. Інцидент трапився ще в суботу, 4 грудня, однак в поліції про поранення повідомили лише сьогодні, 7 грудня. Відомо, що в потерпілого діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітки.

«Правоохоронці з’ясували, що між 48-річним раніше судимим чернівчанином та 40-річним його сусідом виникла словесна суперечка. Внаслідок конфлікту старший із чоловіків наніс молодшому удар ножем у груди. Порушника затримали», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

За інформацією поліції, потерпілого госпіталізували до лікарні. Медики діагностували в нього проникаюче ножове поранення грудної клітки, стан чоловіка наразі стабільний.

Зловмисника затримали правоохоронці й повідомили йому про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисні тяжкі тілесні ушкодження). Триває досудове розслідування.