Буковинець металевою трубою вбивав тварин, а його 37-річна дружина знімала це на відео

Новоселицький райсуд Чернівецької області присудив умовний термін буковинцю, який знущався з тварин. Про інцидент стало відомо ще вересні, коли в соцмережах з’явилось відео, на якому буковинець бив тварин по голові металевою трубою й хизувався цим. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження, втім у підсумку чоловіка звільнили від відповідальності, обмежившись умовним покаранням.

Згідно з вироком, інцидент трапився 6 вересня в селі Керстенці Дністровського району. Віталій Штепуляк разом зі своєю дружиною знущався з нутрій, собаки та кота. При цьому чоловік бив тварин металевим предметом, потішаючись своїми діями, а його дружина знімала це на телефон.

До судового засідання чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Така угода означає, що обвинувачений повністю визнає свою вину, чим пом’якшує собі покарання.

Розглянувши справу, суддя Новоселицького райсуду Іван Оленчук визнав винним Віталія Штепуляка в знущанні з тварин й призначив йому п'ять років тюрми. Проте суддя одразу змінив покарання буковинцю на один умовний рік.

Зазначимо, 8 листопада у дію вступили 60 правок законодавства щодо захисту тварин. У новому законі деякі порушення замість адміністративної тепер передбачають кримінальну відповідальність. Так, за знущання, які вчинені з особливою жорстокістю, або повторно, передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією тварини.