Головне управління ДСНС розташоване на розі вулиць біля ринку і добре освітлюється

Пізно увечері 29 листопада нетверезий водій Mercedes врізався в огорожу головного управління ДСНС в Рівненській області, що біля центрального продуктового ринку Рівного. З’ясувалося, що це вже не перше протягом року таке порушення 22-річного водія, за що він був позбавлений права керувати транспортним засобом.

Повідомлення про ДТП на вулиці Гетьмана Полуботка, що у центрі Рівного біля продуктового ринку, патрульні одержали близько 23:00 у понеділок, 29 лшистопада. Як повідомляє патрульна поліція Рівненської області, поліцейські на місці встановили, що водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням і врізався у металевий паркан головного управління ДСНС в Рівненській області, заїхавши при цьому на газон на території управління.

«Під час спілкування з 22-річним водієм поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків керманич відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння», — сказано у повідомленні.

З’ясувалося також, що водій не вперше сідає за кермо у нетверезому стані, на нього уже було складено протокол про таке порушення, за що суд позбавив молодого водія права кермувати. Цього разу патрульні склали на водія протоколи за спричинення ДТП, повторне протягом року керування у стані сп’яніння, а також винесли постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права.