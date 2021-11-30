Франківський районний суд Львова визнав львів’янина, якого збив автомобіль за межами пішохідного переходу, винним у порушенні ПДР. Чоловіка оштрафували на 850 грн.

15 вересня приблизно о 19:20 на вул. Гашека неподалік будинку №17 автомобіль Volkswagen Passat збив чоловіка. Як вказано у постанові суду, чоловік раптово вийшов на проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Унаслідок ДТП львів’янин отримав тілесні ушкодження, а машина технічні пошкодження.

Оскільки пішохід порушив ПДР, то саме на нього склали протокол про адмінправопорушення. Чоловік подав письмову заяву на адресу суду, у якій визнав свою провину. Вік винуватця ДТП у постанові не вказаний.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Ванівський визнав пішохода винним у вчиненні ДТП та оштрафував на 850 грн.