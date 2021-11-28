Львівські патрульні вчинили ДТП та розбили припарковані на вулиці машини
ДТП сталася на вул. Шота Руставелі
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Вранці у неділю, 28 листопада, патрульні на службовому авто Skoda Rapid вчинили аварію на вул. Шота Руставелі. Поліцейські розбили і службове авто, і припарковані на вулиці. У ДТП ніхто не постраждав, повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції.
Патрульні рухалися вулицею Шота Руставелі зі сторони центру. Аварія сталася біля будинку №30. За інформацією поліції, патрульний, який був за кермом, не впорався з керуванням і в'їхав у припарковане авто, яке за інерцією вдарило ще одну машину, яка стояла попереду.
Аварія сталася на вул. Шота Руставелі біля будинку №30 (фото Варта-1)
У прес-службі поліції повідомили, що травмованих в наслідок аварії немає. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.
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