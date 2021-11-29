Автомобіль розбитий вщент, але люди, на щастя, у цій аварії не постраждали

Лось, який зненацька вибіг на дорогу у Сарненському районі на Рівненщині, став причиною дорожньо-транспортної пригоди з двома автомобілями. Тварина загинула, люди не постраждали, однак автомобілі розбиті. Для усунення наслідків пригоди знадобилася допомога рятувальників.

Повідомлення про ДТП за участю дикої тварини рівненські рятувальники отримали близько 19:15 у суботу, 27 листопада. На дорогу поблизу села Федорівка Сарненського району раптово вибіг лось, якого збив автомобіль, що їхав дорогою у цей момент. Від удару тварину відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї наїхав інший автомобіль. У результаті ДТП лось загинув.

«Прибувши на місце ДТП, рятувальники побачили два пошкоджені автомобілі Skoda Superb та Mercedes-Benz C220. Жертв та постраждалих серед громадян не було. З метою недопущення виникнення загорання рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах», — повідомило 28 листопада управління ДСНС у Рівненській області. На фото видно, що автомобіль Mercedes розтрощений вщент.

Про обставини події розповіли водії побитих автомобілів. Деталі встановлюють працівники поліції.

Раптова поява лося на проїжджій частині є досить поширеною небезпечною ситуацією на дорогах Швеції. Тож саме у цій країні започаткували тест об'їзного маневру для випробування автомобілів на стійкість в екстремальних ситуаціях, який назвали «лосиний тест».

Аби уникнути подібних небезпечних і для людей, і для тварин ситуацій, у багатьох країнах вздовж доріг по обидва боки ставлять спеціальні загородження.