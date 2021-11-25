На водія вантажівки Renault склали протокол за спричинення ДТП

Незакріплені на вантажівці металеві конструкції крана під час руху вдарили зустрічний автомобіль у Рівному. Інцидент, який стався вранці четверга, 25 листопада, на перехресті вулиць Шухевича та князя Володимира, зафіксували міські камери відеоспостереження. На відео помітно, як при здійсненні повороту із причепу вантажівки падають металеві конструкції крану і вдаряються у Ford, що їхав на зустріч. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, на водія вантажівки склали адмінпротокол за спричинення ДТП, за що йому загрожує 340 грн штрафу.

Близько 10-ї ранку у четвер, 25 листопада, рівненські патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася на перехресті вулиць Володимира Шухевича — Князя Володимира — Литовської. Як повідомляє патрульна поліція Рівненської області, на місці інспектори встановили, що водій транспортного засобу Renault з напівпричепом порушив правила перевезення, перед виїздом правильно не розмістивши й не перевіривши кріплення вантажу.

У результаті у момент повороту незакріплений на вантажівці кран упав на дорогу, зачепивши та пошкодивши при падінні зустрічний автомобіль Ford. Момент ДТП зафіксували камери відеонагляду.

Через перегороджену дорогу на перехресті утворився затор. Патрульні склали на 44-річного водія протокол за ст. 124 КУпАП (спричинення ДТП), за що йому загрожує штраф у 340 грн або позбавлення прав від шести місяців до року. Про потерпілих у ДТП поліція нічого не повідомляє.