Від удару Volkswagen викинуло в кювет, у ВАЗу зім'яло задню частину

Нетверезий 19-річний водій Volkswagen Touran спричинив ДТП з чотирма потерпілими. Аварія сталася пізно увечері 23 листопада на трасі біля села Крупець Рівненської області, Volkswagen врізався у попутний ВАЗ. Водій та троє пасажирів збитого авто потрапили до лікарні.

Повідомлення про автопригоду поблизу села Крупець надійшло до поліції у вівторок, 23 листопада, близько 23:30. Слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції на місці встановила, що водій Volkswagen Touran, 19-річний житель сусіднього села Бугаївка, не вибравши безпечної швидкості та дистанції, зіткнувся з попутним автомобілем ВАЗ 21013.

Від удару Volkswagen злетів у кювет. Травми одержали четверо осіб, які перебували у салоні ВАЗу: 20-річний водій, дві пасажирки у віці 28 та 40 років з Житомирщини та 64-річний пасажир з Львівщини.

«Результати огляду 19-річного водія за допомогою алкотестера показали 1,51 проміле», — повідомляє поліція. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, розпочато досудове розслідування. У обидвох водіїв відібрані біологічні зразки.