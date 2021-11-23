Студент Західноукраїнського національного університету отримав умовне покарання за смертельний наїзд на пішохода у Дубні. Сама ДТП сталася ще на початку травня, коли молодий водій мікроавтобуса задом виїжджав із двору будинку на вулиці Семидубській. Не переконавшись у безпечності виїзду, водій Renault Trafic наїхав на пішохода, який саме йшов проїжджою частиною. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми, від яких через тиждень помер у травматологічному відділенні Дубенської лікарні.

У суді було доведено, що наїзд на людину стався унаслідок порушення водієм Іваном К. правил дорожнього руху. Адже він, рухаючись заднім ходом, не переконався, що маневр буде безпечним і не створить перешкод та небезпеки для інших учасників руху.

Дев’ятого листопада прокурор Дубенської окружної прокуратури та водій Іван К. уклали угоду про визнання винуватості. Обвинувачений свою вину визнав, родич загиблого Владислав Т. як потерпілий надав згоду на затвердження угоди між прокурором та обвинуваченим, подавши відповідну заяву. Цивільного позову потерпілий не заявляв. Пояснення водія про обставини інциденту в оприлюднених матеріалах справи відсутні.

Суддя Дубенського міськрайонного суду Руслан Ралець затвердив угоду і призначив покарання: чотири роки позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами з іспитовим терміном на два роки. Засуджений має сплатити за експертизу 2059 грн. З автомобіля, який на час розслідування перебував у власника на відповідальному зберіганні, арешт знято.