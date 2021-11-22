На місці нападу на жінку було видно пляму крові

Слідчі Рівненського управління поліції завершили розслідування й передали до суду справу про напад з ножем 15-річних братів-близнюків на 42-річну Ольгу Пічугіну. Поранену жінку госпіталізували, а хлопців швидко розшукали. З’ясувалося, що вони мешкали в одному будинку, але не були знайомі.

Про завершення розслідування справи про напад братів-підлітків на жінку поліція Рівненської області повідомила у понеділок, 22 листопада. За погодженням з Рівненською окружною прокуратурою кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно неповнолітнього передали до суду.

Нагадаємо, подія сталася близько 9-ої ранку 31 серпня на вулиці Чорновола у житловому масиві «На Щасливому» у Рівному. 42-річна Ольга Пічугіна відвела у дитячий садочок свою доньку. Повертаючись додому мимо дитячого майданчика, жінка розмовляла телефоном з вихователькою, адже дитина вередувала і не хотіла залишатися в садочку. Назустріч жінці у цей момент йшли двоє однаково одягнутих хлопців. Проминувши її, один з них зненацька вдарив жінку кілька разів ножем у спину, після чого обидвоє втекли.

Випадкові свідки викликали «швидку» та поліцію, яка досить швидко розшукала нападників. Вони були у себе вдома. Поліцейським сказали, буцімто дивилися фільми зі сценами жорстокості і їм захотілося самим спробувати. У Ольги Пічугіної діагностували чотири непроникаючі поранення. Лікар Рівненської обласної лікарні розповів, що поранення були доволі глибокі. Він припускає, що від більш тяжких наслідків жінку врятувала куртка, в якій вона була у момент нападу.

Згодом пані Ольга розповіла місцевим телеканалам, що вона мешкає в одному будинку з братами-близнюками понад два роки, але раніше жодного разу їх не бачила. У день інциденту до неї приходили мама та бабуся хлопців і просили вибачення. Одного з братів, котрий завдав ударів ножем, попередньо затримали, потім суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Другий брат проходить у справі свідком.

Підозрюваний свою вину визнав та співпрацював зі слідством. Він пояснив, що не хотів завдавати жінці ні тяжких тілесних ушкоджень, ні убивати її. У разі доведення в суді вини покарання за інкримінованою статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.