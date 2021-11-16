Психічнохворий чоловік увірвався в приміщення лікарні та трощив все на своєму шляху

У вівторок, 16 листопада, психічнохворий чоловік скоїв розбійний напад на Комарнівську міську лікарню на Львівщині. Чоловік увірвався у приміщення медичного закладу, потрощив двері та меблі, а також побив пацієнтів.

«16 листопада 2021 року чоловік скоїв розбійний напад на працівників та пацієнтів Комарнівської лікарні. Розтрощено весь перший поверх. Побито всіх пацієнтів, з яких більшість немічні жінки. Нападника забрала поліція», – повідомив у Facebook голова Комарнівської громади Ігор Черевичник.

Нападник потрощив майно лікарні та побив пацієнтів (фото Ігоря Черевичника)

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився вранці вівторка. Чоловік поводився неадекватно – увірвався в приміщення лікарні, вчинив там дебош, нападав на пацієнтів. Його затримали поліцейські. З’ясувалося, що нападник має проблеми з психічним здоров’ям. Його доправили на лікування у Львівську обласну психіатричну лікарню.