Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі

Поліція затримала двох мешканців Київської області, які пограбували АЗС у Берегові. Чоловіки погрожували працівникам заправки, вкрали гроші та переховувались у Мукачеві. При затриманні поліція виявила у них пістолет, наркотики та кілька підроблених посвідчень працівників правоохоронних органів. Зараз підозрювані знаходяться у СІЗО, їм загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інформація про пограбування однієї із заправок у Берегові правоохоронці отримали близько 15:00 у п’ятницю, 12 листопада. За словами працівників АЗС, двоє невідомих чоловіків приїхали на заправку, почали їм погрожувати, вкрали мобільний телефон, гроші у сумі 31,5 тис. грн та 9,6 тис. доларів США, і поїхали у невідомому напрямку.

За кілька годин поліція затримала грабіжників у Мукачеві, на території одного з приватних підприємств. Затримані – 39- та 40-річний жителі Києва та Київської області.

«У чоловіків вилучили пістолет та речовину, схожу на метамфетамін. Окрім цього, поліцейські виявили у зловмисників кілька посвідчень співробітників правоохоронних органів з можливими ознаками підробки. Всі речові докази досліджуватимуть експерти», – йдеться у повідомленні поліції.

Обоє чоловіків зараз перебувають у СІЗО, їхній автомобіль відправили на штраф майданчик. Затриманим вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 186 ККУ (грабіж). Їм загрожує до восьми років ув’язнення.