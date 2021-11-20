Поліція запобігла замовному вбивству одеського бізнесмена
Поліція перешкодила скоєнню замовного вбивства одеського підприємця, якого намагався прибрати його конкурент. Бізнесмен, якого хотіли вбити, займається продажем водних біоресурсів.
Як повідомила в суботу, 20 листопада, одеська поліція, замовник оцінив вбивство свого конкурента у 100 тис. грн. Для реалізації злочинного наміру він звернувся по допомогу до так званого кримінального авторитета, що перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв’язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва – неодноразово судимі за тяжкі злочини.
За інформацією правоохоронців, намірам зловмисників завадили працівники Управління міграційної поліції Одещини, які встановили, де, коли та в який спосіб вони планували вбивство бізнесмена і запобігли йому.
«Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його було затримано. В ході спецоперації, що проводилася за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, одночасно були затримані й інші особи, причетні до правопорушення. В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики», – сказано в повідомленні поліції Одещини.
Фото поліції Одещини
Місцевий сайт «Думская» повідомив, що спецоперація пройшла в рибних рядах ринку «Привоз», де імовірний замовник займається торгівлею раками. Його затримали разом із кілером.
Дії кілера і замовника кваліфіковані як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.