Один підприємець замовив вбивство іншого за 100 тис. грн

Поліція перешкодила скоєнню замовного вбивства одеського підприємця, якого намагався прибрати його конкурент. Бізнесмен, якого хотіли вбити, займається продажем водних біоресурсів.

Як повідомила в суботу, 20 листопада, одеська поліція, замовник оцінив вбивство свого конкурента у 100 тис. грн. Для реалізації злочинного наміру він звернувся по допомогу до так званого кримінального авторитета, що перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв’язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва – неодноразово судимі за тяжкі злочини.

За інформацією правоохоронців, намірам зловмисників завадили працівники Управління міграційної поліції Одещини, які встановили, де, коли та в який спосіб вони планували вбивство бізнесмена і запобігли йому.

«Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його було затримано. В ході спецоперації, що проводилася за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, одночасно були затримані й інші особи, причетні до правопорушення. В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики», – сказано в повідомленні поліції Одещини.

Фото поліції Одещини

Місцевий сайт «Думская» повідомив, що спецоперація пройшла в рибних рядах ринку «Привоз», де імовірний замовник займається торгівлею раками. Його затримали разом із кілером.

Дії кілера і замовника кваліфіковані як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.