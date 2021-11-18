Про планування замаху на міністра повідомив голова МВС Денис Монастирський

Українські правоохоронці запобігли спробі вбивства міністра аграрної політики України Романа Лещенка. Про це на екстреному брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, підозрюваних вже затримали.

За словами Монастирського, вбивство було замовним і для його розкриття правоохоронцям довелося інсценувати вбивство. Монастирський розповів, що замовниками вбивства була громадянка України і громадянин США.

Про те, що на Лещенка готується замах, МВС дізналося ще у серпні цього року. Відповідну інформацію отримав Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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